Morta per l’operazione Indagine al San Martino dopo la lettera di un anonimo
L’inchiesta, scattata in seguito alla denuncia dei famigliari di una donna di 62 anni sporta dopo la missiva, vede indagati per omicidio colposo tre chirurghi e un anestesista. La tragedia durante un intervento per una frattura la bacino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
