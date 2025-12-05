Morta la dottoressa Annunziata Liberati fatale una caduta dalle scale a Vetralla

La comunità di Vetralla e dei comuni limitrofi piange la scomparsa della dottoressa Annunziata Liberati, medico di medicina generale molto conosciuto e stimato, con studio a Cura di Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia. Aveva 69 anni ed è morta il 3 dicembre all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le parole di Marco Tagliaferri, marito della dottoressa Ida Maddalena Milanesi, 61enne di Caravaggio morta il 25 gennaio 2018 nel deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi - facebook.com Vai su Facebook

Scontro auto-moto sulla Napoli-Salerno: morta donna, un ferito grave in ospedale: incidente a Torre Annunziata - Nell'impatto è morta una donna che era a bordo della motocicletta ed è rimasto gravemente ferito il ... Scrive fanpage.it

Chi era Annunziata Mele, la 22enne morta in un incidente a Torre del Greco - In seguito ad un incidente stradale ha perso la vita Annunziata Mele, 22enne originaria di Acerra. Secondo ilmattino.it