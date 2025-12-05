Morta la dottoressa Annunziata Liberati fatale una caduta dalle scale a Vetralla

Viterbotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Vetralla e dei comuni limitrofi piange la scomparsa della dottoressa Annunziata Liberati, medico di medicina generale molto conosciuto e stimato, con studio a Cura di Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia. Aveva 69 anni ed è morta il 3 dicembre all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

