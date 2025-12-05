Morì in corsa al giovane Iannelli intitolata una ciclovia Il vescovo | Un atto giusto in anni di faticosa ricerca della verità
Prato, 5 dicembre 2025 – Sabato 6 dicembre con inizio alle 11 si svolgerà in via Enrico Berlinguer (angolo Piazzale del Museo a Prato) la cerimonia con intitolazione del tratto pratese della ciclovia Prato-Firenze a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto a seguito della caduta nell’ottobre 2019 durante la volata in una gara ciclistica in provincia di Alessandria. “Alla vigilia della cerimonia – ricorda Carlo Iannelli padre di Giovanni - c’è stato un bellissimo gesto da parte del Vescovo di Prato Giovanni Nerbini che ringrazio dal profondo del cuore, il quale mi ha inviato una sincera lettera”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
