Morata non smentisce la crisi con Alice | Ma nessuna terza persona

Le frasi del calciatore del Como riferite da una giornalista spagnola sulla presunta nuova crisi che starebbero attraversando lui e la moglie Alice Campello. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Morata non smentisce la crisi con Alice: “Ma nessuna terza persona”

News recenti che potrebbero piacerti

Yerry Mina lo ha fatto di nuovo: fermato Álvaro Morata che si fa anche ammonire, nel post-partita il colombiano del Cagliari risponde così ? Nessun gol e qualche polemica per quanto accaduto tra Yerry Mina e Álvaro Morata: alla fine ci ha rimesso lo spa - facebook.com Vai su Facebook

Morata rompe il silenzio su Alice Campello: “Nessuna infedeltà”. Ma sulla rottura non smentisce - Il calciatore del Como si sarebbe confidato sulla sua situazione di coppia, negando le voci su possibili 'corna'. Scrive libero.it

“Non c’è stato alcun tradimento. Lo giura sui suoi figli”: il retroscena sulla nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello - Il calciatore del Como smentisce infedeltà come causa della seconda crisi con l'influencer. Secondo ilfattoquotidiano.it

Nuova bufera su Alice Campello e Alvaro Morata: c’è un tradimento dietro la crisi? - Crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: il sospetto di un tradimento scuote la coppia. Scrive notizie.it

Álvaro Morata e Alice Campello: lui parla per la prima volta dei presunti tradimenti, ecco cosa è successo - Álvaro Morata parla per la prima volta dei presunti tradimenti nella relazione con Alice Campello. Si legge su rds.it

“Me lo giura…”: crisi Morata-Campello, lui rompe il silenzio sui presunti tradimenti - Alvaro Morata interviene dopo le voci su una nuova crisi con Alice Campello: le sue dichiarazioni raccolte da Alexia Rivas. Riporta donnaglamour.it

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati? Nuova crisi, dagli indizi social ai rumors. Ecco cosa succede - Sembra che ci sia una nuova crisi tra l'influencer italiana e il calciatore spagnolo. ilgazzettino.it scrive