Monza brandisce spada giapponese per allontanare i ragazzi dal condominio | a processo

Monza, 5 dicembre 2025 - Per allontanare una trentina di ragazzi che avevano invaso di notte il g i ardino condominiale nel tentativo di imbucarsi a una festa di compleanno, si è trasformato in un "samurai" scendendo da casa con un bastone simile a una spada da kendo, finendo per colpire con uno sberlone un 17enne e per ricevere un colpo sul volto con un casco da motociclista che gli aveva aperto un sopracciglio. Per questa vicenda, accaduta l'11 giugno del 2021, un 50enne si ritrova ora imputato di lesioni personali in un processo davanti al Tribunale di Monza. Per riportare la calma in via Ramazzotti a Monza quella notte tra venerdì e sabato avevano dovuto intervenire sei squadre tra carabinieri, polizia e guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

