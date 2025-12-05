Monterosso la Provincia rivuole l’ostello | In vendita per dargli un nuovo futuro

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Il decreto di Via Tasso per procedere alla chiusura immediata del contratto d’affitto. Edificio inutilizzato da tre anni ma mancano i fondi per i lavori. Ora è nel piano alienazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

