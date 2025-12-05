Più verde e meno grigio. Il grigio del cemento. Futuro all’insegna del ‘green’ e dello sviluppo economico sostenibile, riduzione del consumo di suolo, maggiore flessibilità nel recupero del patrimonio edilizio esistente, massima tutela del paesaggio, una visione urbanistica priva di logiche speculative, individuazione di aree destinate a opere di pubblica utilità. Sono i cardini del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Monteriggioni. Il consiglio ha approvato all’unanimità le controdeduzioni e la riadozione parziale del due strumenti urbanistici che ‘scrivono’ il futuro del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monteriggioni: svolta green. Sostenibilità e paesaggio sono le principali priorità