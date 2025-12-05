Montemiletto presenta il programma natalizio 2025

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale di Montemiletto ha reso noto il calendario delle iniziative dedicate al Natale 2025. Il periodo delle festività sarà scandito da una serie di appuntamenti, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e intrattenimento alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

