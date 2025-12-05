Montella | blitz ambientale sequestrato autolavaggio per scarichi abusivi

Operazione dei Carabinieri a Montella: sequestrato autolavaggio per scarichi illegali e rifiuti pericolosi, controlli ambientali intensificati in provincia di Avellino. Nell’ambito di una serie di controlli ambientali disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, i militari della Stazione di Montella, in collaborazione con il Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, hanno sottoposto a sequestro un autolavaggio del territorio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino L’attività investigativa ha permesso di accertare che la struttura scaricava acque reflue industriali nella fogna comunale senza alcuna autorizzazione, in violazione della normativa vigente sul trattamento degli scarichi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montella: blitz ambientale, sequestrato autolavaggio per scarichi abusivi

Argomenti simili trattati di recente

Blitz in Penisola Sorrentina, sequestrata l’area “ex Cava”: i rifiuti smaltiti illecitamente - Durante i controlli è stato appurato che l'area era adibita, oltre che come deposito dei mezzi aziendali, anche a deposito incontrollato di rifiuti: inoltre era presente uno scarico abusivo di acque r ... Segnala internapoli.it