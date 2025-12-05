Monteforte Irpino processo per la morte di Isidoro Di Lorenzo | due rinvii a giudizio

Avellino, 5 dicembre 2025 - Due dei tre imputati coinvolti nella tragica morte di Isidoro Di Lorenzo saranno rinviati a giudizio, mentre il terzo ha definito la propria posizione con un patteggiamento a un anno e nove mesi di reclusione. La vittima, trentacinquenne di Contrada, era magazziniere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Volo di tre metri e muore: due a processo uno patteggia - Due dei tre indagati per omicidio colposo finiscono a processo, un terzo invece patteggia la condanna ad un anno e nove mesi di reclusione per l' infortunio mortale del trentacinque

