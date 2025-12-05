Monteforte Irpino processo per la morte di Isidoro Di Lorenzo | due rinvii a giudizio
Avellino, 5 dicembre 2025 - Due dei tre imputati coinvolti nella tragica morte di Isidoro Di Lorenzo saranno rinviati a giudizio, mentre il terzo ha definito la propria posizione con un patteggiamento a un anno e nove mesi di reclusione. La vittima, trentacinquenne di Contrada, era magazziniere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Carovana della Prevenzione arriva al Decò Maxistore di Monteforte Irpino (AV)! Ti aspettiamo lunedì 15 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 15.00, in Via Taverna Campanile, 113, a Monteforte Irpino (AV). Potrai effettuare visite ed esami diagnostici gratuiti per - facebook.com Vai su Facebook
Volo di tre metri e muore: due a processo uno patteggia - Due dei tre indagati per omicidio colposo finiscono a processo, un terzo invece patteggia la condanna ad un anno e nove mesi di reclusione per l’ infortunio mortale del trentacinque ... Si legge su irpinianews.it
Monteforte Irpino, strage del bus ad Acqualonga: «La sentenza di appello è contraddittoria, il processo torni in Appello» - Strage Acqualonga, per gli imputati coinvolti nel processo approdato in Cassazione per l'incidente autostradale in cui persero la vita 40 persone lungo l'A16 nel territorio di Monteforte Irpino è ... Lo riporta ilmattino.it
Bus a fuoco sulla A16, si salvano appena in tempo 28 passeggeri: la paura e la fuga a piedi - Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per i 28 passeggeri a bordo di un bus, di proprietà di una agenzia privata di viaggi, che poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino ... Scrive ilgazzettino.it
Monteforte irpino, cadavere carbonizzato in auto: l'autopsia - Dovrebbero completarsi oggi gli accertamenti autoptici sul corpo di Generoso Forino, il 48enne operaio agricolo di Monteforte Irpino trovato carbonizzato nella sua Volkswagen Passat in località ... Secondo ilmattino.it
Monteforte Irpino tra voto e timori di infiltrazione - A determinarne lo scioglimento, l’inchiesta sul sistema di appalti che avrebbe favorito ditte legate a clan ... Come scrive rainews.it