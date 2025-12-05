Montanari a La7 | La leva volontaria prepara l’opinione pubblica all’idea che la guerra sia normale

“Se nominiamo un mercante d’armi, un uomo che ha lavorato nel mercato delle armi, a fare il ministro della Difesa, il rischio è che succeda quello che Trump dice con onestà, visto che chiama il Pentagono il ministero della Guerra e non più della Difesa”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, che esprime una critica acerrima sulla proposta di “leva volontaria” annunciata da Guido Crosetto. L’idea del ministro è nota: istituire un servizio militare su base opzionale, rivolto solo a chi sceglie di partecipare, con l’obiettivo di creare una riserva ausiliaria dello Stato da schierare in caso di crisi — guerre ibride, cyber-attacchi, calamità naturali, emergenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Montanari a La7: “La leva volontaria prepara l’opinione pubblica all’idea che la guerra sia normale”

