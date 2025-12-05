Monopattino truccato per correre a 50 all’ora | fermato e multato per oltre 5mila euro

Lucca, 5 dicembre 2025 - Aveva truccato il monopattino elettrico per viaggiare oltre i 50 chilometri orar i, più del doppio rispetto al limite consentito, e aveva anche installato un sellino per rendere più comoda la guida, una modifica vietata dalla normativa. Il conducente è stato fermato mercoledì pomeriggio dalla polizia locale di Lucca in via del Brennero e multato per oltre cinquemila euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo. Le modifiche apportate, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della strada, trasformavano di fatto il monopattino in un ciclomotore e avrebbero richiesto patente, assicurazione rca, immatricolazione e casco protettivo.

