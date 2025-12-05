Mondiali Roberto Baggio | Spero che la Nazionale italiana ci sarà

Roberto Baggio, il Divin Codino, torna a parlare della Nazionale, sicuramente toccando le corde più sensibili dei tifosi azzurri. L’ex numero 10 ha espresso il suo più grande desiderio in vista dei prossimi Mondiali 2026 alla TV della FIFA. Nella competizione che si disputerà nuovamente in Nord America (USA, Canada e Messico), vuole rivedere la Nazionale italiana protagonista. Baggio sulla qualificazione. Baggio ha sottolineato l’importanza della qualificazione non solo per il movimento calcistico, ma per le comunità italiane all’estero. Il Divin Codino ha dichiarato: “ Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mondiali, Roberto Baggio: “Spero che la Nazionale italiana ci sarà”

