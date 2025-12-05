Mondiali l' Italia se si qualifica va nel girone B con Canada Qatar e Svizzera L' Argentina pesca l' Austria il Brasile di Ancelotti nel gruppo con Marocco e Scozia
L'Argentina campione in carica è stata inserita nel girone J con Austria e Algeria. Lo ha stabilito il sorteggio dei mondiali 2026 in corso a Washington. Il Brasile di Carlo Ancelotti (girone C) ha come avversari Marocco e Scozia. La Francia nel gruppo I trova il Senegal e la Norvegia di Haaland, mentre la Spagna (H) l’Uruguay e Arabia Saudita. L'Italia se si qualifica va nel girone B con Canada,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
