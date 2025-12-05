Mondiali l' Italia se si qualifica va nel girone B con Canada Qatar e Svizzera L' Argentina pesca l' Austria il Brasile di Ancelotti nel gruppo con Marocco e Scozia ECCO TUTTI I GIRONI
L'Argentina campione in carica è stata inserita nel girone J con Austria e Algeria. Lo ha stabilito il sorteggio dei mondiali 2026 in corso a Washington. Il Brasile di Carlo Ancelotti (girone C) ha come avversari Marocco e Scozia. La Francia nel gruppo I trova il Senegal e la Norvegia di Haaland, mentre la Spagna (H) l’Uruguay e Arabia Saudita. L'Italia se si qualifica va nel girone B con Canada,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sorteggio Mondiali 2026: ecco tutti i 12 gironi, l'Italia sarebbe nel Gruppo B. Trump riceve il premio ‘Fifa per la pace’: “Il mondo è più sicuro” - facebook.com Vai su Facebook
Playoff Mondiali: Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo il 26 marzo Ufficializzata la sede della semifinale. In caso di vittoria, gli Azzurri di Gattuso affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia #sportitalia Vai su X
Mondiali 2026, sorteggiati i gironi. Se l’Italia si qualifica giocherà nel gruppo del Canada - Se l’ Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali 2026 sarà nel girone B con Canada, Svizzera a Qatar. Come scrive msn.com
Mondiali, l'Italia se si qualifica va nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. L'Argentina pesca l'Austria, il Brasile di Ancelotti nel gruppo con Marocco e Scozia - L’Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l’Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles- Riporta gazzettadelsud.it
I gironi dei Mondiali 2026: l'esito del sorteggio e le avversarie dell'Italia se si qualifica tramite i playoff - Il sorteggio di Washington ha consegnato i 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026, svelando contro chi giocherà l'Italia nel caso in cui dovesse superare i Playoff di marzo. Lo riporta msn.com
Gironi Mondiali 2026, David sfida l'Italia: potenziali avversarie e gruppi di ferro, Haaland contro Mbappé - Le possibili sfidanti dell'Italia ai Mondiali 2026, qualora la nazionale di Gattusso dovesse vincere i playoff: il Canada di David, la Svizzera e il Qatar. Secondo sport.virgilio.it
Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Lo riporta fanpage.it
Mondiali 2026: Se l’Italia si qualifica affronterà il Canada, il Qatar e la Svizzera - Se gli Azzurri si qualificano affronteranno il Canada, il Qatar e la Svizzera ... Segnala mondonapoli.it