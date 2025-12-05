Mondiali 2026 Trump presente ai sorteggi | i possibili avversari dell' Italia
La cerimonia alle 18 a Washington. I sorteggi per i gironi del Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) Il sorteggio doveva svolgersi a Las Vegas ma Infantino si è piegato al suo "caro amico" Donald. “È difficile immaginare che la politicizzazione dell'e - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, il presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump parteciperà al sorteggio dei gironi. Presenti anche il Primo Ministro del Canada Mark Carney e la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum Vai su X
Sorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump - Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Scrive lapresse.it
Sorteggio Mondiale 2026, la diretta. Si decide il possibile girone dell’Italia - Si esibiranno Andrea Bocelli, i Village People e il duetto tra Robbie Williams e Nicole Scherzinger ... Secondo sport.quotidiano.net
Sorteggi Mondiali 2026, alle 18 a Washington si decidono i gironi - Alle 18 (ora italiana) si definiranno i gironi della Coppa del mondo: per la prima volta la competizione sarà nella formula es ... Si legge su tg24.sky.it
Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) - L'Equipe ha dedicato ampio al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Come scrive ilnapolista.it
Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Come scrive fanpage.it
Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo - Presenti Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia ... Come scrive tg24.sky.it