Mondiali 2026 svelati i gironi | ecco chi potrebbe affrontare l’Italia

Si avvicina sempre di più il Mondiale 2026. La competizione, con sede in USA, Canada e Messico, partirà l'11 giugno 2026, ma oggi è stato fatto uno degli ultimi passi prima del trofeo. Sono stati sorteggiati infatti tutti i gironi del Mondiale, con 42 squadre già certe di essere nella competizione. Le altre 6 rimaste, saranno definite dai playoff, a cui parteciperà anche l' Italia. Regolamento dei sorteggi. Il sorteggio vedrà, come detto, la presenza di 48 squadre, con sei da definire che saranno delle 'X', prima di essere definite dai playoff che inizieranno a marzo. Vi saranno 4 urne, tutte da 12 squadre ciascuna.

