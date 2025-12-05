Mondiali 2026 sorteggiati tutti i gironi | il possibile gruppo dell’Italia
(Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington i 12 gironi dei Mondiali 2026. Al termine di una lunga cerimonia, durata oltre 2 ore, le 42 squadre già certe della partecipazione al torneo e le altre ancora impegnate nei playoff hanno conosciuto il loro percorso nella manifestazione che dall'11 giugno al 19 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Mondiali rugby 2027, sorteggiati i gironi: per l’Italia opportunità storica di superare il turno - Vai su X
A Zurigo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff che indicheranno le ultime quattro nazionali europee che in giugno parteciperanno ai Campionati mondiali di calcio... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggi Mondiali 2026: tutti i gironi completi - Il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 ha finalmente delineato il quadro completo della fase finale della prima Coppa del Mondo a 48 squadre. Da ilovepalermocalcio.com
Sorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilmattino.it
Sorteggi Mondiali 2026 diretta: scopri i gironi e le possibili avversarie dell'Italia LIVE - Si avvicina il torneo che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada: tutti gli aggiornamenti ... Segnala msn.com
Mondiali 2026, sorteggiati tutti i gironi: il possibile gruppo dell’Italia - (Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington i 12 gironi dei Mondiali 2026. Secondo sassarinotizie.com
Mondiali 2026, i sorteggi fanno l'occhiolino all'Italia: le possibili avversarie degli Azzurri - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Come scrive tuttosport.com
Sorteggio Mondiali 2026, diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming), come funziona e possibili avversarie dell'Italia - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Come scrive ilmessaggero.it