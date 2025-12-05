Mondiali 2026 sorteggiati tutti i gironi | il possibile gruppo dell’Italia

(Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington i 12 gironi dei Mondiali 2026. Al termine di una lunga cerimonia, durata oltre 2 ore, le 42 squadre già certe della partecipazione al torneo e le altre ancora impegnate nei playoff hanno conosciuto il loro percorso nella manifestazione che dall'11 giugno al 19 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com