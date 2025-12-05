Mondiali 2026 per l’Italia possibile gruppo B con Canada Svizzera Qatar

Oggi il sorteggio per decidere i 12 gruppi (composti da 4 squadre ciascuno) che si affronteranno ai Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada tra l’11 giugno e il 19 luglio. Ricordiamo che l’Italia dovrà prima passare dai play-off di marzo per riuscire a qualificarsi. Di ogni gruppo, passeranno le prime due alla fase a eliminazione diretta, più le otto migliori terze. I sorteggi dei Mondiali 2026. Le squadre sono divise nelle seguenti fasce: Fascia 1: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania. Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiali 2026, per l’Italia possibile gruppo B con Canada, Svizzera, Qatar

