Mondiali 2026 le date del Girone B
22.20 Ancora da definire il calendario preciso della fase a gironi (sorteggiati al Kennedy Center di Washington). Sono già note, tuttavia, le date in cui si giocano le partite (con squadre da definire) dei gruppi. Se l'Italia passerà la 'tagliola' del playoff, a marzo,si troverà nel Girone B coi padroni di casa (insieme a Usa e Messico) del Canada. Gli azzurri giocherebbero la loro prima partita il 12 giugno (a Toronto) o il 13 (a S.Francisco); la seconda il 18 a Vancouver o Los Angeles; la terza il 24 a Vancouver o Seattle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
