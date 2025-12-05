Mondiali 2026 | Italia se si qualificherà nel girone con Canada Svizzera Qatar

Quarantotto squadre, dodici gruppi e un nuovo format. Sono andati in scena a Washington i sorteggi della fase a gironi dei Mondiali 2026. E nell’urna anche i nomi delle squadre ancora coinvolte nei playoff di qualificazione, come l’Italia che, se si qualificherà, confluirà nel gruppo B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Il prossimo passo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali 2026: Italia (se si qualificherà) nel girone con Canada, Svizzera, Qatar

