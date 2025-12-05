Mondiali 2026 Infantino | Sarà un evento unico stellare La coppa più grande della storia

«Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia». Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. «104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell’evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

