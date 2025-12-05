Mondiali 2026 il sorteggio per l' Italia se vince i play-off | Canada Qatar e Svizzera

Negli Stati Uniti si è svolto il sorteggio per determinare i gironi dei prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno in Nord America nel 2026. L'Italia non è ancora qualificata. Per essere certa di strappare un pass per gli States dovrà prima superare i plaoff. Ma, intanto, in caso di qualificazione, giocherà nel girone B: quello che comprende Canada - padrone di casa -, Qatar e Svizzera. Un gruppo piuttosto abbordabile, sempre che i ragazzi allenati da Gennaro Gattuso riescano a superare gli spareggi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump  ha affermato che il nuovo premio per la pace creato dalla Fifa ed assegnato gli oggi è " uno dei più grandi onori della mia vita ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

