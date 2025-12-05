Mondiali 2026 | il sorteggio dei gironi

È stato effettuato a Washington il sorteggio dei 12 giorni dei Mondiali 2026, che vedrà per la prima volta la partecipazione di ben 48 squadre. Urna favorevole all’Italia che, qualora dovesse superare i playoff, dovrà vedersela con Canada, Qatar e Svizzera. MONDIALI 2026: I 12 GIRONI GIRONE A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincitore playoff D(DanimarcaMacedonia del NordRepubblica CecaIrlanda) GIRONE B: Canada, Qatar, Svizzera, vincitore playoff Uefa A(ItaliaIrlanda del NordGallesBosnia) GIRONE C: Brasile, Marocco, Haiti, Svizzera GIRONE D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitore playoff Uefa C(TurchiaRomania, Slovacchia, Kosovo) GIRONE E: Germania, Costa D’Avorio, Ecuador, Curacao GIRONE F: Olanda, Giappone, Tunisia, vincitore playoff Uefa B(UcrainaSvezia PoloniaAlbania) GIRONE G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda GIRONE H: Spagna, Capo Verde, Uruguay, Arabia Saudita GIRONE I: Francia, Senegal, Norvegia, vincitore Playoff Fifa 2(BoliviaSurimameIraq GIRONE J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania GIRONE K: Portogallo, Uzbekistan, Colombia, vincitore playoff Fifa 1(Nuiva CaledoniaGiamaica, Repubblica Democratica del Congo GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama LA SODDISFAZIONE DI GIANNI INFANTINO(PRESIDENTE FIFA) In occasione dell’inizio della cerimonia di apertura del sorteggio Mondiali 2026, il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, si è così espresso: “ La Fifa è fornitore ufficiale di felicità dell’umanità da oltre 100 anni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

