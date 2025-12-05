Mondiali 2026 il computer ha deciso chi vince L’Italia? Buon piazzamento

Domani prenderanno forma i Mondiali 2026, ecco le previsioni su chi trionferà: ma ci sono buone notizie anche per l’Italia Domani, a Washington, il sorteggio del tabellone dei Mondiali 2026. Grande attesa per la prima edizione a 48 squadre, non ancora completa, in realtà, per gli ultimi spareggi che dovranno assegnare i sei posti rimanenti a marzo. Anche l’Italia ancora in bilico, come sappiamo. Ma ci sono già delle previsioni dettagliate su come andranno le cose. Secondo i dati Opta, le maggiori probabilità di trionfare saranno della Spagna. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiali 2026, il computer ha deciso chi vince. L’Italia? Buon piazzamento

