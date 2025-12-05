Mondiali 2026 i sorteggi Infantino assegna il premio per la pace a Trump | Fra i più grandi onori ricevuti
A Washington si stabiliscono i gironi del Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. La Fifa consegna il «premio per la pace» al Presidente americano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Ai microfoni della Fifa in occasione dei sorteggi Mondiali: «La nuova formula? Credo che sia un’opportunità molto importante. La cosa bella è che ci saranno così tante nuove squadre che potranno far parte dell’evento». - facebook.com Vai su Facebook
Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X
Sorteggi Mondiali 2026, Infantino: "Sarà il più grande evento sportivo dell'umanità" - Sarà il più grande evento sportivo dell'umanità" 18. Come scrive tuttojuve.com
Sorteggio Mondiali 2026, la diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming) e come funziona - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Scrive leggo.it
Mondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino - (LaPresse) Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia del sorteggio per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Infantino: "Come 140 super bowl". Premiato Trump - Arriva il CT Scaloni con la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina in Qatar. Riporta tuttomercatoweb.com
Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Come scrive tuttosport.com
Mondiali 2026, Infantino: "Sarà l'evento sportivo più grande dell'umanità. Come 140 Super Bowl in un mese" - Le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino in occasione della cerimonia dei sorteggi per i gironi dei Mondiali 2026. Segnala msn.com