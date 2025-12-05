Mondiali 2026 | già definiti gli avversari delI’Italia ma prima serve il playoff show di Trump

5 dic 2025

L’Italia e quel girone già disegnato, il 12 giugno l’eventuale esordio ma servirà prima il pass. A Washington il sorteggio per i Mondiali 2026 ha già tracciato il futuro dell’ Italia, pur senza certezze. La vincente del playoff che coinvolge gli azzurri è stata infatti assegnata al gruppo B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Sarà dunque un girone senza superpotenze storiche ma con tre realtà tatticamente ostiche e fisicamente strutturate, soprattutto in un torneo che si giocherà tra caldo, viaggi intercontinentali e una fase a gironi compressa in appena 16 giorni. In caso di qualificazione gli azzurri esordiranno il 12 giugno a Toronto contro il Canada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it





