A Washington è andato in scena lo spettacolo del sorteggio per i Mondiali 2026, il primo torneo della storia con ben 48 squadre. La competizione si svolgerà dall' 11 giugno al 19 luglio 2026 tra tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. Al Kennedy Center sono stati estratti i 12 gironi che definiranno il cammino delle nazionali, ma per l' Italia c'è ancora un passaggio fondamentale da superare. Gli Azzurri non hanno ancora staccato il biglietto per il Mondiale. Dovranno affrontare i playoff di marzo per conquistare uno degli ultimi sei posti disponibili. Se riusciranno nell'impresa, la nazionale italiana giocherà nel Gruppo B contro Canada, Svizzera e Qatar.

© Cultweb.it - Mondiali 2026, ecco tutti i gironi: Canada, Qatar e Svizzera se l’Italia vince i playoff di marzo