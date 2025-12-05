Mondiali 2026 Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi | al suo fianco Infantino

Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. “E’ una grande giornata”, ha detto il presidente Usa parlando con i cronisti. Al suo fianco, il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino

