Mondiali 2026 c' è Trump ai sorteggi Bocelli emoziona Infantino | Evento sportivo più grande dell' umanità Live
La cerimonia alle 18 a Washington. I sorteggi per i gironi del Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) Il sorteggio doveva svolgersi a Las Vegas ma Infantino si è piegato al suo "caro amico" Donald. “È difficile immaginare che la politicizzazione dell'e - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai playoff Mondiali 2026, avversarie e calendario partite: date e orari - Nella semifinale dei playoff l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo a Bergamo alle 20. Segnala sport.sky.it
