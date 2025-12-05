Mondiali 2026 a rischio? Ritrovamento shock vicino allo stadio Sistemi di sicurezza inesistenti
Un macabro ritrovamento, nei pressi di uno degli impianti dove si giocheranno le gare, rilancia i dubbi e le incertezze sulla manifestazione. “Il Mondiale è a rischio” Una notizia destinata a lasciare il segno e a creare dubbi e perplessità sui prossimi campionati del Mondo di calcio, in programma nel 2026 e che si disputeranno tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Una manifestazione, che oggi vedrà la compilazione ufficiale dei Gironi (l’Italia dovrà ancora strappare la qualificazione attraverso gli spareggi Play Off, ma oggi conoscerà il nome dei suoi eventuali avversari) e che è stata fortemente sponsorizzata dal presidente della Fifa Infantino. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
