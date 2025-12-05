Mondiale le insidie della 4ª fascia | ecco il peggior girone che potrebbe toccare all' Italia

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Azzurri devono ancora guadagnarsi la qualificazione, ma in caso di accesso al Mondiale potrebbero trovarsi in un raggruppamento da incubo: da regolamento l'Italia possono pescare soltanto un'altra europea (attenzione alla Spagna di Yamal) ma nella prima urna c'è anche l'Argentina di Messi. E occhio al Marocco e all'incubo Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

