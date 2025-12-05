Mondiale 2026 oggi alle 18 il sorteggio che definirà i gironi | ecco le regole e il calendario delle sfide

Alle ore 18 europee (le 12 statunitesi), presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si terrà il sorteggio che andrà a definire i giorni del Mondiale 2026, il primo nella storia organizzato da tre Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà anche della prima Coppa del Mondo a 48 squadre, con un totale di 104 partite disputate in 16 città: 3 in Messico, 2 in Canada e 11 negli Stati Uniti. Sorteggio Mondiale 2026: le regole. Per il sorteggio sono previste 4 fasce da 12 nazionali ciascuna e lo stesso schema verrà applicato alla fase finale del torneo: 12 gruppi da 4 squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

