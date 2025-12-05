Mondiale 2026 lo show di Infantino | ecco i gironi e i possibili avversari dell’Italia
E’ stato un one man show ma non era nemmeno quotato. Il vero padrone di casa si è preso tutta la scena, relegando niente meno che l’uomo più potente del mondo a comparsa. E’ stato lo show di Gianni Infantino, antipasto di quello che sarà questo Mondiale extra large che il numero uno della Fifa ha voluto con tutte le forze per incidere nella storia del calcio il suo nome a lettere maiuscole. “Il più grande evento sportivo dell’umanità” lo ha definito dal palco di Washington, Infantino, dimenticando di aver detto la stessa cosa una manciata di mesi fa parlando dell’edizione 2022 in Qatar e dell’insuperabile concorrenza di eventi come le Olimpiadi che planetarie lo sono davvero, per forza dei numeri e tradizione. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italnuoto show, staffetta oro europeo e record mondiale. Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis trionfano nella 4x50sl mista. #ANSA Vai su X
Italnuoto show, staffetta oro europeo e record mondiale. Deplano,Zazzeri, Di Pietro e Curtis trionfano nella 4x50sl mista. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MONDIALI 2026 - Sorteggio, Infantino: "Evento unico, come 104 Superbowl in un mese" - Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato prima del sorteggio dei Mondiali 2026: "Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, ... Da napolimagazine.com
Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Infantino: "Come 140 super bowl". Premiato Trump - Arriva il CT Scaloni con la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina in Qatar. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Mondiale 2026, inizia la cerimonia! Infantino: "Come 140 super bowl in un mese" - Prende la parola il presidente FIFA Gianni Infantino: "La FIFA è fornitore ufficiale di felicità. Scrive tuttomercatoweb.com
Infantino sicuro: «Sarà il più grande Mondiale di sempre per queste motivazioni. Penso che…» - Le parole del presidente della FIFA Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha tracciato le linee del prossimo evento calcistico globale ... Secondo calcionews24.com
Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Come scrive affaritaliani.it
Mondiali di calcio 2026: segui il sorteggio in diretta da Washington - Il presidente della Fifa Gianni Infantino invita sul palco Mark Carney, Claudia Sheinbaum e Donald Trump, rispettivamente le massime cariche di Canada, Messico e Stati Uniti, che partecipano ... Si legge su tg.la7.it