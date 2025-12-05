Mondiale 2026 lo show di Infantino | ecco i gironi e i possibili avversari dell’Italia

E’ stato un one man show ma non era nemmeno quotato. Il vero padrone di casa si è preso tutta la scena, relegando niente meno che l’uomo più potente del mondo a comparsa. E’ stato lo show di Gianni Infantino, antipasto di quello che sarà questo Mondiale extra large che il numero uno della Fifa ha voluto con tutte le forze per incidere nella storia del calcio il suo nome a lettere maiuscole. “Il più grande evento sportivo dell’umanità” lo ha definito dal palco di Washington, Infantino, dimenticando di aver detto la stessa cosa una manciata di mesi fa parlando dell’edizione 2022 in Qatar e dell’insuperabile concorrenza di eventi come le Olimpiadi che planetarie lo sono davvero, per forza dei numeri e tradizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

