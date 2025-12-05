Moggi riporta tutti coi piedi per terra | No a voli pindarici non è che ci siano grandi aspirazioni quest’anno Napoli? È l’occasione migliore per approfittarne

Moggi riporta tutti coi piedi per terra: «No a voli pindarici, non è che ci siano grandi aspirazioni quest’anno». Le sue dichiarazioni sui bianconeri. Luciano Moggi è intervenuto a Juventibus per parlare del momento della Juventus, attesa domenica sera dall’attesissimo big match del Maradona contro il Napoli di Conte. Le sue dichiarazioni QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MOMENTO – « Con l’Udinese sembrava si fosse vinta la Coppa dei Campioni. Peccato che l’Udinese abbia subito 20 gol e ne abbia fatti 14. Non si possono fare voli pindarici: bisogna andare con i piedi di piombo e sperare che la nuova dirigenza riesca a costruire una buona squadra, cosa che finora non ha funzionato » SPALLETTI – « A Spalletti ho mandato una foto dell’81, quando giocava in quarta serie toscana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

