Moggi lapidario | La Juve non è competitiva per vincere faticherà ad arrivare quarta Il Napoli è una squadra

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Stile Tv” in cui si è soffermato su azzurri e bianconeri parlando anche della sfida di domenica sera (ore 20:45 al Maradona). Le parole di Luciano Moggi. «Spalletti è competitivo, ma la Juventus non è competitiva per vincere. Questa è una società che è in rifacimento per cui ha dirigenti nuovi e non ha in questo momento la forza per competere per lo scudetto. Mancano alcuni giocatori a centrocampo, in difesa Bremer è fuori e quindi toglierei dalla lotta scudetto la Juventus. Faticherà ad arrivare quarta», esordisce Moggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Moggi lapidario: «La Juve non è competitiva per vincere, faticherà ad arrivare quarta. Il Napoli è una squadra»

