Moggi | Ho parlato con alcuni calciatori del Napoli hanno una voglia di vincere terribile

Moggi a Stile TV: “Ho parlato con alcuni calciatori del Napoli, hanno una voglia di vincere terribile. Non c’è competizione con la Juve”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo “Spalletti è competitivo, ma la Juventus non è competitiva per vincere. Questa è una società che è in rifacimento per cui ha dirigenti nuovi e non ha in questo momento la forza per competere per lo scudetto. Mancano alcuni giocatori a centrocampo, in difesa Bremer è fuori e quindi toglierei dalla lotta scudetto la Juventus. Faticherà ad arrivare quarta. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Moggi: “Ho parlato con alcuni calciatori del Napoli, hanno una voglia di vincere terribile”

