Modric rivela | Volevo ritirarmi a Madrid ma tutto ha un inizio e una fine

Milano, 4 dicembre 2025 – Nell'ottimo inizio di stagione del Milan c'è sicuramente la firma di Luka Modric. Il centrocampista croato, arrivato in estate dal Real Madrid, non ha bisogno di presentazioni: oltre 500 presenze con la maglia dei blancos, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del re, 5 Supercoppe di Spagna, 6 Champions League, un Pallone d'oro e tantissimi altri trofei. Modric è chiaramente uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni ma, nonostante il 9 settembre abbia spento 40 candeline, non ha nessuna intenzione di smettere e sta brillando anche con la maglia rossonera. Per Massimiliano Allegri è un titolarissimo, come dimostrano i 1145 minuti giocati in 13 partite, tutte dal primo minuto, condite da un gol e due assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

