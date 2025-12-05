Modena disdetto l’affitto a 200 famiglie I sindacati | Bel regalo di Natale

Modena, 5 dicembre 2025 – Potrebbe essere un Natale amaro per circa 200 famiglie di affittuari delle 5 palazzine del comparto Parco Estense di via Nilde Iotti a Modena ( tra strada Morane, tangenziale ss12 e strada Vaciglio) per l’arrivo progressivo delle lettere di disdetta dei contratti d’affitto da parte del Fondo Investire SGR, che ha generato un crescente “clima di tensione”. A darne notizia sono Cgil e Sunia che riavvolgono il nastro sulla storia del comparto (il terreno fu concesso nel 2019 dal Comune di Modena per interventi di edilizia residenziale sociale per la locazione) composto da “palazzine dedicate esclusivamente all’affitto a canone concordato e destinate alla locazione per almeno 15 anni (in base a quanto previsto 6 anni fa nella convenzione tra Comune di Modena e Modena Estense Spa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

