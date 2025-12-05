Modalink | la joint venture tra Lineas e Fs Logistix raddoppia i container e potenzia l’asse logistico tra Belgio e Italia

Lineas e FS Logistix hanno inaugurato ufficialmente oggi Modalink presso il Terminal Antwerp Mainhub, in un avvio già segnato da risultati significativi: da settembre a novembre, infatti, FS Logistix (Gruppo FS Italiane) ha raddoppiato il numero di container trasportati, evidenziando l’importanza della nuova direttrice europea. Dal terminal ferroviario, la joint venture gestirà le operazioni terminalistiche e svilupperà servizi intermodali tra il Porto di Anversa e il resto d’Europa. L’inaugurazione della joint venture si è svolta in loco, nel cuore del Mainhub, alla presenza di Tanja Bruynseels, vice Capo di Gabinetto del Ministero dei Trasporti belga, S. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Modalink: la joint venture tra Lineas e Fs Logistix raddoppia i container e potenzia l’asse logistico tra Belgio e Italia

