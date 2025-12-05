moda nuova offensiva dei pm perquisite tredici grandi case

La crociata della Procura di Milano contro il caporalato nell'alta moda continua. A guidarla è il pm Paolo Storari che ha messo nel mirino altri 13 grossi gruppi: Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. L'inchiesta si è allargata in queste ultime ore: nella tarda serata di mercoledì, infatti, i carabinieri del nucleo per la Tutela del lavoro hanno fatto irruzione nelle sedi aziendali. Le accuse ricalcano quelle già contestate ad altri brand, come Tod's, sempre da Storari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

