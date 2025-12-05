Misure rafforzate in vista delle festività e gli eventi cittadini al centro della riunione del Cposp

Le attività di vigilanza del mercato degli articoli pirotecnici, la silent disco in piazza Valignani e il viaggio della fiamma olimpica sono stati gli argomenti al centro dell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, giovedì 4 dicembre, in prefettura a Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

