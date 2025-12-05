Misterbianco 50 mila euro per la rigenerazione del verde urbano a Villa Poggio Croce

L’Amministrazione comunale di Misterbianco ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, destinato a interventi di sviluppo e rigenerazione del verde urbano di Villa Poggio Croce. Lo rende noto il sindaco Marco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

