Misterbianco 50 mila euro per la rigenerazione del verde urbano a Villa Poggio Croce

Cataniatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale di Misterbianco ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, destinato a interventi di sviluppo e rigenerazione del verde urbano di Villa Poggio Croce. Lo rende noto il sindaco Marco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

