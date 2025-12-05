Missili e droni sull’Italia Crosetto annuncia lo scudo spaziale da 4 miliardi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato un investimento da 4,4 miliardi di euro in un “dome”, uno scudo anti missili e anti droni che utilizzerà tecnologie satellitari per intercettare eventuali minacce aeree sul territorio italiano. Il modello dovrebbe essere quello del Michelangelo Dome di Leonardo, l’azienda statale che si occupa di difesa. Non si tratta di un nuovo investimento. Era già stato descritto nel Documento programmatico pluriennale, che riepiloga le spese riguardanti esercito e difesa, consegnato alle Camere due mesi fa. Lo scudo spaziale italiano per proteggersi da missili e droni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Missili e droni sull’Italia, Crosetto annuncia lo scudo spaziale da 4 miliardi

Scopri altri approfondimenti

Missili aria-aria sui droni Russi GERAN-2 ? In un video diffuso su X il 1o dicembre si vede l’intercettazione in volo di uno SHAHED-136 (GERAN-2) armato con un R-60 Vai su X

La Grecia cambia passo sulla sicurezza nazionale. Droni, missili a lungo raggio, nuove tattiche e una difesa dell’Egeo «da terra»: il ministro Dendias ha presentato lo Scudo d’Achille, una strategia pensata per rispondere alle minacce moderne e proteggere il - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto annuncia il “dome” nazionale: 4,4 miliardi per la nuova difesa “Serve uno scudo contro missili e droni” - Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega in Parlamento la struttura del nuovo “dome” nazionale, un sistema multilivello per la protezione spaziale, antimissilistica e antidrone previsto nel ... Riporta msn.com

Crosetto: costruire una difesa più adeguata ai rischi attuali. Pochi 500 mln per per sicurezza cyber - Il ministro della Difesa in audizione davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato sul Documento programmatico pluriennale 2025- Come scrive msn.com

Crosetto: “93% attacchi russi è contro i civili ucraini”. Stanotte centinaia di missili e droni su Kiev - “La commissaria europea Kallas ci ha fornito un dato importante: gli attacchi russi si rivolgono nel 93% dei casi contro obiettivi civili. Come scrive blitzquotidiano.it

Crosetto: “Il 93% degli attacchi russi è contro i civili ucraini”. Raid su Kiev: 6 morti. Mosca: “Droni contro una centrale nucleare” - “La Russia ha attaccato la popolazione dell’Ucraina con una raffica senza precedenti di missili e droni, colpendo deliberatamente normali case, ospedali, strutture del settore energetico e ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Dai «miliardi per comprare missili e carri armati» ai militari di Strade sicure, è lite tra la Lega e Crosetto - Le dichiarazioni, probabilmente fomentate da un clima da campagna elettorale che in vista delle regionali di Campania, Puglia e Veneto si fa sempre più accentuato, sono quasi all’ordine del giorno. ilsole24ore.com scrive