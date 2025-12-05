Minnie Topolino Olaf e Super Mario regalano sorrisi ai bambini nel centro di Vasto

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, il Natale si accende per i bambini a Vasto. Il centro storico cittadino ospiterà due pomeriggi di festa e sorrisi, arricchiti dalla presenza delle amate mascotte itineranti Disney (Minnie e Topolino in versione natalizia, Super Mario e Olaf di Frozen). I personaggi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Nuovo mese, nuovi eventi speciali da Neverland! ? Sabato, 6 dicembre, ti aspettiamo per una festa incredibile, ricca di atmosfera natalizia, insieme a Minnie e Topolino Natalini! ? ? Ora: 11:00 -13:00 / 17:00 - 19:00 Vivi il periodo più bello dell’anno con - facebook.com Vai su Facebook

Topolino, Minnie, Super Mario e i Dinosauri arrivano a Castellamare - CASTELLAMMARE DI STABIA – Castellammare di Stabia in campo per i bambini. Lo riporta napolivillage.com

Minnie: tutto quello che non sai sul personaggio Disney - Insieme agli altri suoi colleghi, e soprattutto con il fidanzato Topolino, ha fatto compagnia a milioni di bambini e ragazzini (ma anche di ... Come scrive cinefilos.it

Gli attori che davano la voce a Topolino e Minnie erano sposati nella vita reale - Russi Taylor e Wayne Allwine sono stati due delle storiche voci di Topolino e Minnie, la più celebre ... lascimmiapensa.com scrive

Topolino e Minni in vacanza a Venezia! - L’Italia e le sue tradizioni tornano ad essere le protagoniste di straordinarie avventure sulle pagine di Topolino. Segnala anime.icrewplay.com

‘La Banda di Minnie e Topolino’ in azione reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma - Fasano – Lo scorso sabato 19 Febbraio, i volontari dell’Associazione La Banda di Minnie e Topolino (Ilaria Sardella, Filippo Sardella, Anna Tauro, Lorenza Tauro, Giuseppe Porcello, Florjan Gjoca, ... Da osservatoriooggi.it

Topolino e Minnie sono fidanzati o sposati? La risposta che non ti aspetti - Una delle prime coppie che ha segnato la nostra infanzia è stata quella composta da Minnie e Topolino. Segnala supereva.it