Ministero Comune e Regione dopo l’incontro sull' ex Ilva | Impegno sulla linea dello zincato nessun piano di chiusura | Video

Armando Palombo, delegato della Fiom, dopo le notizie arrivate dall’incontro a Roma: “Buone notizie? Sì. I problemi sono finiti? No”. E annuncia: “Riprendiamo l’attività da domani”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Ex Ilva a Genova. Ministero, Comune e Regione dopo l'incontro a Roma: "Impegno sulla linea dello zincato, nessun piano di chiusura". Termina il presidio - Armando Palombo, delegato della Fiom, ha detto che "questi giorni di sciopero sono stati un investimento" e che "dobbiamo mandare un messaggio a questo Paese"

