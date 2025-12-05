Ministero Comune e Regione dopo l’incontro sull' ex Ilva | Impegno sulla linea dello zincato nessun piano di chiusura Termina il presidio | Video

Armando Palombo, delegato della Fiom, dopo le notizie arrivate dall’incontro a Roma: “Buone notizie? Sì. I problemi sono finiti? No”. E annuncia: “Riprendiamo l’attività da domani”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ministero, Comune e Regione dopo l’incontro sull'ex Ilva: “Impegno sulla linea dello zincato, nessun piano di chiusura”. Termina il presidio | Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Con grande piacere comunichiamo che è stato finanziato dal Ministero del Turismo il nostro progetto in partenariato con il Comune di San Giorgio Morgeto per la realizzazione di due moderne aree attrezzate per la sosta dei camper da realizzarsi nei rispettivi t - facebook.com Vai su Facebook

Raffineria Api, il comitato all'attacco: "Ministero passivo, chi inquina paghi ora. Regione e Comune assenti" | VIDEO - Il comitato "Fermiamo il disastro ambientale" denuncia l'immobilismo delle istituzioni dopo la risposta del Governo all'interrogazione sulla vendita a Socar. Scrive anconatoday.it

Move-in a Roma, è scontro tra Regione e Comune: dopo aver speso 1,6 milioni lo stop al piano antismog per la Ztl - Sul meccanismo — un dispositivo che, tramite gps installato sulle auto, sarebbe servito a gestire i ... Da roma.corriere.it

Stoccata di Manfredi a De Luca dopo la vittoria: “Con Fico, ci sarà rapporto Comuni-Regione” - " viene chiesto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al comitato elettorale di Roberto Fico. Riporta napolitoday.it

Dopo di noi delle persone con disabilità grave: ecco i fondi alle singole regioni - Il Ministero del Lavoro ha provveduto alla ripartizione delle risorse stanziate per il Fondo per il dopo di noi alle singole regioni per l’anno 2017 E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il ... Riporta disabili.com

Regione, su vaccino virus sinciziale seguito Ministero - In merito alle richieste ricevute sull'età di inizio del trattamento preventivo contro il virus respiratorio sinciziale nei bambini, la Regione Umbria ha reso noto di avere "avviato regolarmente dal ... Lo riporta ansa.it

Usl Umbria, al Ministero caso donna morta dopo pronto soccorso - Finisce all'attenzione del ministero della Salute, "secondo le procedure previste dalla legge", il caso della donna di poco più di 40 anni morta a casa, mercoledì scorso a Città di Castello, poche ore ... Da ansa.it