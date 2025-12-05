Minimo storico su Amazon per la versione con più memoria di POCO F7

Tuttoandroid.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il POCO F7 con Snapdragon 8s Gen 4 e batteria da 6500mAh in offerta su Amazon a 374,91€. Prestazioni top, autonomia record e prezzo imbattibile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

