Minaccia la madre e le estorce 80mila euro | arrestato a Montichiari

Montichiari (Brescia), 5 dicembre 2025 – Minacce, pressioni, richieste di denaro. Rivolte con insulti e parolacce alla sua stessa madre. La quale, esasperata e impaurita, alla fine ha denunciato il figlio. È finita con un arresto la vicenda di un 41enne di Montichiari, nel Bresciano, raggiunto nelle scorse ore da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brescia. L'uomo è accusato di atti persecutori ed estorsione nell'ambito di un procedimento per reati da codice rosso. La vittima, non più convivente con il figlio da tempo, si è rivolta alla Polizia Locale esasperata da un clima di paura divenuto ormai insostenibile: secondo la denuncia, il 41enne l'avrebbe minacciata di morte, insultata e molestata a più riprese, riuscendo nel tempo a estorcerle tra i 70 e gli 80 mila euro e costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

