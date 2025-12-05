Minacce e tentata estorsione a Lotito per far cedere la Lazio | cinque indagati

La contestazione da parte dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito assume contorni sempre più torbidi al punto da provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Procura di Roma, ha indagato perquisendo questa mattina cinque persone che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero minacciato più volte e cercato di condizionare il patron biancoceleste. Una campagna di pressioni, minacce e contenuti diffamatori che, avrebbe avuto un unico obbiettivo: spingere Lotito ad abbandonare la guida del club e a cederne il pacchetto azionario di controllo. È il quadro riportato nel decreto di perquisizione di 10 pagine emesso della procura, che ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone, Stefano Greco, Fabio Russo, Rodolfo Bada, Lorenzo Silvestri e Renato Calcara per fatti avvenuti dal 2024 a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce e tentata estorsione a Lotito per far cedere la Lazio: cinque indagati

Lazio, persone indagate per tentata estorsione e minacce al presidente Lotito: sequestri e perquisizioni nel corso dell'inchiesta.